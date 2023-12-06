"Новогодняя программа в этом году будет насыщенной. Из-за пандемии новогодние мероприятия несколько лет подряд проводились со значительными ограничениями. В этом году празднование пройдет в полном формате", — сказал Болтин на заседании правительства Петербурга.

По его словам, 31 декабря на Дворцовой площади состоится традиционное новогоднее гуляние для жителей и гостей Петербурга. Дорожное движение по Невскому проспекту будет прекращено в 21:00. Гуляния на Дворцовой площади начнутся в 11 вечера 31 декабря и завершатся в четыре часа ночи 1 января.

"Мультимедийный сценический комплекс перенесет гостей на Дворцовой площади в атмосферу сказки и волшебства. Зрителей ждет музыкальная программа. Как и в допандемийный период, в Петербурге будут работать еще две площадки", — сказал председатель комитета.

По его словам, у Гостиного Двора будет организовано новогоднее интерактивное пространство с фотозонами и аниматорами, на Малой Конюшенной улице будет открыт сценический комплекс, на котором выступят популярные артисты. Кульминацией праздничной программы станет салют от стен Петропавловской крепости, который окрасит небо Петербурга огнями в три часа ночи.

Кроме того, все праздничные каникулы на фасаде Главного штаба будет транслироваться световое шоу "Петербург: было, стало, будет", посвященное истории, современным достижениям города и его будущим проектам. Кроме того, с 9 декабря по 8 января состоится ежегодная Рождественская ярмарка на Манежной площади и прилегающих к ней Малой Садовой и Кленовой улицах, также будет работать "Катальная горка" в Певческом проезде. С 16 декабря по 14 января на Конюшенной площади будет установлен каток для горожан, где, кроме катаний, в определенные часы артисты детского ледового театра будут показывать сказку "Снегурочка".

Болтин уточил, что центральным событием для младших школьников Петербурга станет Праздник новогодней елки в Ледовом Дворце. "В этом году ребята увидят очно постановку "Путешествие в волшебную страну". .. В ледовом спектакле примут участие звезды фигурного катания. Его посмотрят более 260 тысяч зрителей — все ученики с 1 по 4 классы. Представления пройдут с 23 по 29 декабря. Всего мы покажем 26 спектаклей. Ребята получат в своих школах не только билеты, но и новогодние сувениры. В этом году это будет корабль-конструктор с алыми парусами — символом наших школьников. Его можно будет использовать как подставку для телефона или органайзер для учебных принадлежностей", — сказал председатель комитета.