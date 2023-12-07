"Выставка открывается 7 декабря и продлится до 10 марта", — сказал Лукирский.

Посетители увидят образцы солдатиков, включая не только красноармейцев, матросов, но и миниатюры из серий про пиратов, египтян, ковбоев и индейцев, а также игрушечное оружие и технику, выпускавшихся Московским заводом игрушек "Прогресс", Ленинградским карбюраторным заводом, Донецким заводом игрушки, рижским заводом Straume и другими предприятиями Советского Союза.

Собрать все образцы солдатиков, выпускавшихся в СССР, в целом не составит труда, заметил Лукирский, однако наполнять коллекцию можно бесконечно.

"Их не так много было, на самом деле, за год-два можно собрать. Но потом начинаются нюансы. Они были разноцветные, различные штампы существовали, Донецк выпускал очень ограниченный ассортимент по количеству, но вариантов металлических солдатиков — классических советских в каске с автоматом за спиной — было штук 7-8 от разных заводов в разное время, их делали в зеленой, бронзовой, серебряной краске, с автоматами Калашникова, с ППШ", — пояснил Лукирский.

В целом на экспозиции представлены фигурки второй половины ХХ века, и взрослые посетители смогут увидеть вещи, окружавшие их в начале 1970-х и 1980-х годов, а также рассказать о своих играх собственным детям и внукам.

"Я получал солдатиков на Новый год и был тому безмерно счастлив. Сейчас мы тоже пытаемся немножко вернуться в детство, в новогоднюю сказку", — сказал Лукирский.

В музее уточнили, что до 20-х годов XX века военную миниатюру в России производили кустарные артели, а в предвоенные годы производство перешло в руки государства, что уменьшило ассортимент фигурок, но привело к унификации.

В послевоенный период основными материалами при изготовлении фигурок стали более дешевые пластик либо силумин.

Более раритетные экспонаты хранятся в соседнем здании — Музее оловянного солдатика, который в 2023 году отмечает пятилетие. Здесь посетителям рассказывают об истории оловянной миниатюры — от древнеегипетских прародителей до первых привычных солдатиков, появившихся в 1730-х годах в Германии.

Гости музея также могут увидеть фигурки, созданные по заказу императора Николая I, солдатиков, побывавших в космосе, а также диораму перехода Суворова через Альпы и движущийся последний парад Российской императорской гвардии 1914 года.