"Кедровский угольный разрез — единственное предприятие в Кузбассе, где используются сразу три технологии вскрышных работ: традиционная автомобильная, когда порода и уголь транспортируются самосвалами, железнодорожная, когда к месту вскрышных работ прокладываются железнодорожные пути и порода грузится в вагоны, а также гидротехнология, которая позволяет разрушать горные породы под большим напором воды. Представленные в музее новые виды техники задействованы во всех процессах и помогают наглядно понять масштаб горных работ", — сказал директор разреза Юрий Гук.

Так, в музей перевезли гидромонитор ГМД-250М, который проработал на разрезе 10 лет. Его задача — напором воды разрушать глиняные слои. За время службы он смыл более 6 млн кубометров глины.

Еще один экспонат — бульдозер Dressta TD-20H, который проработал на разрезе почти 15 лет. С его помощью строили технологические дороги и площадки.

Также на площадке появился вагон-думпкар 6ВС-60. Он эксплуатировался с 1984 по 2022 год.

Всего на смотровой площадке музея находятся девять экспонатов. Самым популярным у туристов, по данным компании, стал карьерный самосвал БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн, появившийся в музее в августе 2023 года.

Экскурсии на Кедровский угольный разрез включены в региональный брендовый тур "Кузбасс. Огонь в сердце", утвержденный Ростуризмом. С начала 2023 года его посетили более 500 туристов из России и других стран.