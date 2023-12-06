"Городских фейерверков на Рождество и Новый год в этом году в Сочи не будет. Средства направим на передовую СВО для поддержки наших защитников Отечества", — написал градоначальник.

"Гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, кто планировали использовать дорогостоящие салюты и фейерверки, призываем присоединиться к инициативе. Сэкономить деньги для других целей или направить их в благотворительный фонд — это будет лучшим подарком для наших земляков на передовой Специальной военной операции и их семей. Координационный совет проследит за поступлениями, публично отчитается о сумме собранных средств и их реализации", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, акцент в рождественские и новогодние праздники будет сделан на укреплении семейных ценностей, отечественной культуре и патриотической тематике.

"Подготовили большую программу во всех районах. На каникулы запланировали более 250 событий. И в саму новогоднюю ночь на главных площадях во всех районах Сочи и в горном кластере проведём тематические праздничные активности для всех жителей и гостей главного российского курорта", — сказал мэр.