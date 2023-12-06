В ноябре пассажиропоток аэропорта составил 76 тыс. 914 человек, что на 18% больше показателя ноября прошлого года.

Число самолетовылетов за 11 месяцев увеличилось на 14,1% — до 3 тыс. 926 единиц, в ноябре — 324 единицы, что на 5,2% ниже показателей ноября прошлого года.

Объем перевезенных аэропортом "Северный" грузов за 11 месяцев возрос в 1,8 раза и составил 1,142 тонны, за месяц — в 2,3 раза, до 159,6 тонны.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Северный" в 2022 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом — до 777,296 тыс. человек.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.