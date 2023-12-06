"Скульптура крылатого демона заняла место на обновленном фасаде здания на Лахтинской, 24", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для детального сходства с оригиналом мастера отсканировали уцелевшие фрагменты барельефа, проанализировали архивные материалы, выполнили 3D-модель и отправили на печать.

"Принтерам понадобилось больше 190 часов, чтобы изготовить 10 частей знаменитого барельефа. На следующем этапе специалисты изготовили форму из силикона на основе уже выполненной 3D модели и залили её прочным фибробетоном. Далее элемент был закреплен на фасаде и окрашен. Сохранившиеся крылья демона также уже отремонтированы. На фасаде дома Лишневского ведутся завершающие работы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце августа 2015 года полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия после исчезновения барельефа Мефистофеля с исторического здания — особняка Лишневского. В конце декабря 2015 статус подозреваемого по делу был присвоен мужчине, который, как предполагают следователи, сбил украшение с фасада.

В январе 2016 года стало известно, что фигуранты раскаялись и возместили ущерб, который, по данным СМИ, составил 664,5 тыс. рублей. Дело было прекращено.

Здание на Лахтинской в 1910-1911 годах создал архитектор Александр Лишневский, а сам барельеф, по одной из версий, является изображением Федора Шаляпина в образе Мефистофеля.