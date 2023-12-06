"В этом году в Петербурге будет установлено более 11 тыс. элементов праздничного оформления. Новое оформление получит целый ряд городских пространств. Самый значимый проект — полное обновление облика Московского проспекта. Петербуржцам и гостям города представится возможность оценить обновление пространств Московской площади, площади Победы, площади перед Российской национальной библиотекой. Также будут установлены декоративное оформление вдоль парка Победы, решетки сада Олимп и рождественская проекция на колокольне Новодевичьего монастыря", — сказал Рябовол.

Он сообщил, что будут украшены искусственные ели на Владимирской площади и площади Восстания.

"Светодиодная композиция "Медведь" украсит территорию Александровского парка, световая ель появится на площади Труда. Здание Биржи на Стрелке Васильевского острова после завершения реставрации также будет оформлено в световой композиции. Новое оформление получит Исаакиевская площадь. На ней появится сказочный зимний сад", — сказал председатель комитета.

По его словам, с целью сохранения прежних украшений ежегодно производится техническое восстановление, доработка и ротация оборудования.

"За счет ротации новое украшение в этом году получат Дворцовый мост, Каменноостровский проспект, Большой проспект Васильевского острова, Комсомольская площадь и Володарский мост. После окончания ремонтных работ новое оформление получит Тучков и Биржевой мосты", — сказал Рябовой.

Он уточнил, что особое внимание будет уделено украшению въездных магистралей Петербурга, а загородные вокзалы Новый Петергоф, Павловск и Царское Село будут оформлены в единой концепции.

Рябовой отметил, что для украшения города к Новому году был создан собственный стиль оформления, который будет отражен во всех районах. Адресная программа украшения включает боле 700 адресов Петербурга.