Как напоминает пресс-служба РСТ, сейчас для управления снегоходом или квадроциклом необходимо получать удостоверение тракториста-машиниста в подведомственных Минсельхозу органах Гостехнадзора. Для этого нужно сдать экзамен на знание теории и «площадку» (водительская категория AI). О разработке нового регламента вождения снегоходов сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании, посвященном подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

«Разрешение управлять снегоходом с обычными водительскими правами значительно расширит возможности туристов и повысит их безопасность на отдыхе. Допуск к вождению только с удостоверением тракториста-машиниста сильно сдерживает развитие этого сегмента отдыха. Подавляющая часть поставщиков услуг вынуждена работать в серой зоне, так как у туристов, как правило, нет прав на вождение спецтехники, а услуги оказываются. Еще один плюс – повышение безопасности. Закон облегчит страхование при пользовании снегоходом, так как сейчас из-за отсутствия прав у туристов компании отказываются их страховать», — отмечает Мамонтов.

Популярность этого вида транспорта и связанного с ним отдыха растет. По данным Минсельхоза, в России насчитывается 250 тыс. только официально зарегистрированных снегоходов.

«Сейчас можно путешествовать на снегоходах в Адыгее, Горном Алтае, Кузбассе, на Камчатке, Кавказе, Урале, Карелии, в арктических регионах. Проложено много интересных маршрутов. Однако пока доля тех туристов, кто приобретает туры на снегоходах или с их использованием, минимальна и, по нашим оценкам, вряд ли превышает 1-10%. Возможно, упрощение допуска к их вождению ускорит процесс. Это будет способствовать развитию такого турпродукта, как, например, зимнее сафари», — подчеркивает Вадим Мамонтов.