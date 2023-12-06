"Строительство аэровокзального комплекса продолжается по графику. Всего на объекте трудятся более 450 рабочих", — сказали в пресс-службе.

По данным администрации аэропорта, 10 отравившихся выписаны из больниц по результатам обследований.

"Работники подрядной организации ООО "СтройТехноИнженеринг" идут на поправку", — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, об отравлении 41 рабочего на стройке нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово). В ночь на среду пострадавших госпитализировали. Выяснились, что они отравились за ужином в столовой общежития, расположенной на территории строящегося объекта.

По факту случившегося СКР возбудил дело по ч.1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По данным краевого Минздрава, состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести.