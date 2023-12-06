"Пассажирам рейсов "России" доступна услуга провоза снаряжения для зимних видов спорта без доплаты", — говорится в сообщении.

В настоящее время авиарейс SU6447 из "Пулково" в аэропорт "Хибины" выполняется по вторникам и средам в 10:55, по понедельникам, четвергам и субботам в 11:00, по пятницам и воскресеньям в 19:00.

Согласно новому расписанию, меняется время вылета и прилета рейса SU6447 и вводятся новые SU6445 и SU6813.

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от г.Апатиты, был введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году. Регулярные рейсы из аэропорта выполняют авиакомпании "Северсталь", "Аэрофлот", "Россия".

Аэропорт обслуживает преимущественно жителей южной части Кольского полуострова — Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.