"Петербуржцы традиционно ждут главную новогоднюю красавицу на Дворцовой площади. Ее мы привезем из Выборгского района Ленинградской области", — сказал Рябовол в ходе заседания городского правительства.

Он отметил, что 20 декабря будут включены новогодние огни на 25-метровой ели. "На Якорной площади в Кронштадте мы устанавливаем живую ель высотой 15 метров. 84 искусственные ели установлены в различных районах. Они придадут нашему городу особую новогоднюю атмосферу", — уточнил председатель комитета.