"В ближайшие годы в столице Татарстана появится крупнейшая в России система речных марин", — говорится в сообщении.

В рамках проекта благоустроят 12,2 км береговой полосы и обустроят 1450 швартовых мест. Кроме того, планируется строительство 17 объектов речной инфраструктуры: 11 городских марин, одного яхт-клуба и шести гостевых стоянок на Казанке. К созданию системы хотят привлечь средства инвесторов.

Ожидается, что развитие речной инфраструктуры поможет развитию туризма в регионе, а также свяжет Казань с другими волжскими городами — Ульяновском, Чебоксарами и Самарой.

Уточняется, что сейчас инфраструктура для маломерных судов есть только на Волге.