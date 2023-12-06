"В рамках проекта строительства жилого комплекса на Софийской набережной за счет инвестора отреставрированы два здания XIX-ХХ веков", — говорится в сообщении.

По словам заммэра столицы Андрея Бочкарева, общая площадь исторических зданий равна 2,8 тыс. кв.м. Это "Доходный дом с торговыми лавками, начала XIX века, 1876 года, архитектор В.Н. Карнеев" и "Доходный дом, 1893 года, 1905 года, гражданский инженер И.А.Иванов-Шиц, архитектор И.И.Ситников".

Мастера восстановили конструкции скатных кровель общей площадью 1,4 тыс. кв.м со слуховыми окнами, а внутри установили современное инженерное оборудование. Также специалисты отреставрировали межэтажные перекрытия, внутренние лестничные клетки и фасады.

В доходных домах находятся жилые и коммерческие помещения.