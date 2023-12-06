"Правонарушитель находился на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, приставал к бортпроводникам и угрожал им физической расправой, на неоднократные требования членов экипажа прекратить противоправные действия не реагировал", — говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции прибыли на борт самолета и задержали 37-летнего жителя Магаданской области. Проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.