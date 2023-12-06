"По данным "Чукотского УГМС" с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря на побережьях Чукотского, Берингова морей прогнозируются порывы ветра 20-25 м/с, с низовой метелью", — говорится в сообщении.

Под действие циклона попадут Анадырский и Чукотский муниципальные районы, а также городские округа Провиденский, Анадырь и Эгвекинот.

Жителям Чукотки порекомендовали не покидать без особой надобности населенные пункты и не оставлять детей без присмотра, а также при сильном ветре держаться подальше от ветхих и плохо укрепленных конструкций.