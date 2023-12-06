"Погранпереход "Полтавка" в Октябрьском округе Приморья начнет работать с 10 декабря. Готовность объекта проинспектировали губернатор Олег Кожемяко и руководитель Росгранстроя Геннадий Безлобенко", — говорится в сообщении.

В рамках восстановления перехода была реконструирована дорога к нему, отремонтирован мост. Также были заново проложены инженерные сети, серверные помещение и завезено новое весовое оборудование. Сейчас специалисты производят монтаж, пусконаладку и тестирование кабельной системы. Также завершаются установки системы радиационного контроля и ограждения территории. Также в Приморье продолжается реконструкция погранпереходов "Пограничный", "Краскино" и "Марково".

Как сообщалось, автомобильный пункт пропуска Полтавка (РФ) — Дуннин (КНР) во время паводка получил значительные повреждения и с 11 августа приостановил работу. После наводнения также был разрушен мост, соединяющий российскую и китайскую территории.

Власти Приморья ранее сообщили, что ориентировочно на восстановление пункта пропуска потребуется несколько месяцев. В начале ноября заместитель председателя правительства края Николай Стецко отметил, что до открытия пункта осталось около месяца.