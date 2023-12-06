В 10:30 в Александро-Невской лавре состоится праздничный молебен в храме Александра Невского у исторической раки с мощами. Богослужение возглавит наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин.

В 11:00 пройдет открытие художественной выставки "Александр Невский: воин и святой" в духовно-просветительском центре Лавры. В рамках открытия выставки автор, главный художник Военно-исторического артиллерийского музея Евгений Емельянов преподнесет в дар Лавре рисунок к картине "Петр Великий переносит мощи святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург".

В экспозиции представлено около 30 работ, некоторые демонстрируются впервые. На полотнах — сюжеты из жития князя Александра: образы его дружинников и противников, с которыми пришлось столкнуться Руси в XIII веке, эпизоды известных сражений.

Посетители смогут увидеть этюды и подготовительные работы к диораме "Ледовое Побоище", а также картину "Петр Великий переносит мощи святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург".

В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей Александра Невского. Святыня была доставлена в северную столицу 12 сентября 1724 году по повелению императора Петра Великого. Основатель Петербурга лично участвовал в торжественном переносе мощей в Александро-Невский монастырь. С тех пор благоверный князь Александр почитается небесным покровителем нашего города.