Сообщается, что владелица акций АО "Хохломская роспись" Элада Нагорная подарила их региону.

"Элада Нагорная пожертвовала региону свои акции. Она многое сделала для предприятия, я благодарен ей за эту работу и принятое решение. Знаю, что Элада Львовна искренне заинтересована в сохранении и развитии "Хохломской росписи". Государственная поддержка позволит сосредоточиться на творческой составляющей в работе, даст возможность запускать новые проекты", — цитирует Никитина пресс-служба.

Курировать работу предприятия будет министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Свою историю "Хохломская роспись" ведет с 1916 года, когда в Семенове Нижегородское земство открыло школу художественной обработки дерева. Предприятие было приватизировано в 1992 году.

Сейчас в ассортименте предприятия насчитывается более 1,5 тыс. наименований изделий утилитарного и декоративного назначения. "Хохломская роспись" — единственное объединение, изготавливающее мебель с хохломской росписью.