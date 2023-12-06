По данным представителя компании, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено в начале октября. В конце октября ангарный комплекс был передан в аренду АО "Авиационная транспортная компания "Ямал".

"Ангарный комплекс укомплектован технологическим оборудованием для техобслуживания расчетных типов воздушных судов, инженерным оборудованием, мебелью", — отметил представитель застройщика.

В авиакомпании "Интерфаксу" информацию о вводе объекта в эксплуатацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что на базе данного ангарного комплекса будет проводиться техобслуживание самолетов "Ямала": Airbus и Superjet 100. Планируется также обслуживать самолеты других авиакомпаний. Комплекс сможет одновременно принимать два А-321 или четыре Superjet 100.

АО "Терминал-Рощино" (принадлежит департаментам имущества Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа) начало строительство ангарного комплекса в 2020 году. Стоимость проекта по данным на 2021 год составляла 2,5 млрд рублей. В конце 2022 года Тюменская область и ЯНАО, финансировавшие проект в равных долях, из-за его удорожания на фоне роста цен на оборудование, металлоконструкции и материалы, выделили из своих бюджетов дополнительные 500 млн рублей.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" — основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно отчетности компании за 2022 год, полностью принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО.

По данным сайта АТК "Ямал", самолетный парк авиакомпании состоит из 15 самолетов Superjet 100-95LR, восьми А-320, трех A-321 и трех CRJ-200LR.