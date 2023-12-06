"Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отравился 41 из работников, задействованных на строительстве нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово). В ночь на среду пострадавших госпитализировали. Выяснились, что люди отравились за ужином в столовой общежития, расположенной на территории строящегося объекта.

По данным краевого Минздрава, состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести.