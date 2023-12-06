"Установлено, что сегодня в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту пункта назначения объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпании "Сибирь" и "Алроса" в город Мирный (Якутия) продолжительностью свыше 7 часов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в новосибирском аэропорту вылета самолета ожидают порядка 300 пассажиров авиакомпании "Алроса". "К транспортному прокурору обратились пассажиры двух рейсов авиакомпании "Алроса" по факту непредставления гостиничных услуг авиаперевозчиком", — добавили в пресс-службе.