"Сотрудники таможенного поста Аэропорт Красноярск Красноярской таможни обнаружили в багаже авиапассажира 78 кг незадекларированной икры лосося", — говорится в сообщении.

Уточняется, что иностранец, вылетающий из Красноярска в Ташкент, для прохождения таможенного контроля выбрал "зеленый" коридор, чем заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

"Однако во время контроля таможенники выявили в его дорожных сумках семь пластиковых контейнеров с красной икрой общей стоимостью 312 тыс. рублей. Мужчина признался, что везет икру своему родственнику для дальнейшей реализации", — пояснили в пресс-службе.

В отношении иностранца возбудили административное дело по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товара). И оштрафовали на 156 тыс. рублей. Товар возвратили владельцу.