"По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта", — говорится в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора по региону "Интерфаксу" сообщили, что "состояние всех госпитализированных улучшается".

"По предварительным данным, у рабочих — неустановленный гастроэнтерит. Точная причина отравления будет установлена в ходе эпидрасследования", — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что в больницах находятся 40 рабочих, они размещены в трех стационарах Петропавловска-Камчатского и города Елизово.

Министерство здравоохранения Камчатского края сообщает, что состояние пострадавших оценивается как средней и лёгкой степени тяжести.

"Угрозы жизни и здоровью работников нет", — говорится в сообщении.