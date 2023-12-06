"Уже готов мастер-план территории, а в следующем году мы приступаем к проектированию обеспечивающей инфраструктуры: сети водоснабжения, водоотведения, транспортные коммуникации. Особый упор — на соблюдение природоохранного законодательства и сохранение природной уникальности территории. Принято решение, что работа будет проходить под контролем Градостроительного совета", — сказал Кобзев.

На строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры планируется привлечение средств в рамках государственной программы РФ "Развитие туризма" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как сообщатся, проект накануне обсуждался на совещании при участии первого замгендиректора "Корпорации Туризм.РФ" Дениса Секачёва.

По его словам, общий объём инвестиций в проект "Байкальская слобода" оценивается свыше 40 млрд руб. Утверждённый мастер-план курорта включает в себя 27 инвестиционных лотов, на 11 лотов первой очереди уже привлечены восемь инвесторов для строительства туристических объектов.

Как сообщалось, всесезонный курорт "Байкальская слобода" планируется создать на берегу Ангары. В проекте — строительство мест размещения туристов, а также создание развлекательных объектов, экопарка и инфраструктуры для пляжного туризма и зимних видов активного отдыха, марины на 450 яхт, с яхт-клубом, зоной открытого и зимнего отапливаемого хранения лодок. Проект предполагает поэтапную реализацию. По прогнозам, турпоток к 2035 году составит 850 тыс. человек в год.

По данным властей, для инвесторов доступны как федеральные, так и региональные меры государственной поддержки.