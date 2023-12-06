"Уровень турпотока в этот период ожидается не ниже января 2023 года. Загруженность основных гостиниц Мурманской области составляет около 98% в зависимости от конкретных дат. Мы понимаем, что спрос есть, и туристы приедут сюда проводить свои новогодние каникулы", — сказала Булыгина.

Она отметила, что в новогодние каникулы 2023 года регион посетили около 87 тыс. туристов, что на 16% больше, чем в 2022 году.

И добавила, что за лето 2023 года турпоток в регион вырос примерно на 20% к уровню прошлого года. «В среднем ожидаем, что до конца года турпоток в Мурманскую область составит 600 тыс. человек, что выше показателя прошлого года примерно на 10%. Арктика такой регион, где сильный прирост туристов не нужен, потому что здесь очень хрупкая природа. У нас стоит задача создать продукт, который привлечет людей приезжать сюда осознанно", — добавила Булыгина

По ее словам, в последние годы в регионе активно развивается молодежный туризм, в том числе благодаря программе Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

"На программу возложены большие надежды. Сегодня в регионе активно развиваются молодежные инициативы. Например, проводятся пешие походы, а также создан Проектный офис по развитию молодежного туризма. В основном туристы едут и идут по стандартным локациям, но программа Росмолодежи это меняет", — сказала Булыгина.