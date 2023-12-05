"Платежная система "Мир" запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и на Варадеро. Теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на первом этапе возможность расплатиться картами "Мир" реализована в наиболее популярных у российских туристов территориях.

Глава НСПК Владимир Комлев уточнил, что в ближайшее время будет обеспечен прием карт "Мир" на всей территории Кубы. Расчеты российскими картами проходят по курсу, установленному платежной системой "Мир".

Он напомнил, что в марте 2023 года российские туристы получили возможность снимать наличные с карт "Мир" в местных банкоматах. За это время, по словам Комлева, такой возможностью воспользовались около 3 тыс. раз.