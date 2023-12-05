"Все значимые события следующего года в Удмуртии, которые могут стать центром притяжения для туристов из других регионов и стран, на презентации были поделены на четыре блока: Удмуртия спортивная, Удмуртия национальная, Удмуртия молодежная, Удмуртия сказочная", — говорится в сообщении.

Самыми важными спортивными событиями в 2024 году станут лыжный марафон имени лыжницы Галины Кулаковой, который входит во Всероссийскую серию лыжных марафонов Russialoppet, и республиканский спортивный фестиваль "Калашников Спорт".

Национальный колорит республики был представлен на форуме гастрофестивалем "Быг-Быг", на котором можно попробовать блюда удмуртской кухни, и праздником "Гербер" на основе древних традиций завершения весенне-полевых работ.

В блок "Удмуртия молодежная" вошли фестивали УLетай (рок-музыка), Glazov street fest (уличная культура), "На Родине П.И. Чайковского" (искусство) и "Русь дружинная" (историческая реконструкция), а также праздник "День с Чайковским".

В блоке "Удмуртия сказочная" зрителям представили карту региона с координатами и адресами всех персонажей удмуртских сказок и легенд. Одним из ключевых событий станет также фестиваль "Сказочные герои на родине Тол Бабая", куда съедутся Деды Морозы и другие мифические персонажи со всей России.

Стенд "Мы из Удмуртии" открыт в павильоне №75.