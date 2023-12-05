Он пояснил, что аварийные многоквартирные дома в центре города вызывают много вопросов. Заброшенные строения подвергаются вандализму, в них происходят пожары.

"Помимо затрат на расселение муниципалитет несет расходы на снос либо реконструкцию таких объектов. А это большая нагрузка на бюджет, средства которого нужно направлять на благоустройство города, приведение в порядок внутриквартальных проездов, ремонт школ и детских садов", — сказал Логвиненко.

По его словам, в связи с этим власти совместно с депутатами гордумы нашли механизм и разработали документацию, позволяющую привлекать инвесторов для восстановления таких зданий.

"Первый дом продан с открытого аукциона. Это объект по адресу ул. Социалистическая, 128 литер А (доходный дом Ивана Парамонова — ИФ). В казну города поступили 66 млн рублей, которые направим на нужды города. А у дома появился хозяин. Он будет следить за состоянием аварийного объекта и заниматься его реконструкцией", — сообщил глава администрации Ростова.

Он добавил, что власти, в свою очередь, намерены наладить взаимодействие с инвесторами и проектировщиками, чтобы при реконструкции дома соответствовали архитектурному облику исторической части города.

Как сообщалось, 9 ноября 2023 года пожарные ликвидировали возгорание в 4-этажном неэксплуатируемом доме в центре Ростова-на-Дону 1900 года постройки. В ходе тушения у здания обрушилась кровля. Пожар был локализован на площади 600 кв. метров. Этот дом был признан аварийным и полностью расселен.