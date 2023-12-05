Один человек погиб в результате аварии с участием школьного автобуса в горном районе в Саксонии на востоке ФРГ из-за гололедицы на дороге, еще десять учеников доставлены в больницу.

В Баварии также из-за непогоды произошло серьезное дорожное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Между тем, приостановивший ранее работу аэропорт Мюнхена, который считается вторым по величине в ФРГ, постепенно начал возобновлять отправление и прием самолетов. Так, согласно онлайн-табло, аэропорт после полудня принял рейсы из Дохи и Вены. На табло вылетов указано, что ряд рейсов планируется в вечернее время.

При этом, подавляющая часть авиарейсов по-прежнему отменена. В сообщении, размещенном в аккаунте воздушной гавани в соцсети X, призывают пассажиров заранее проверять статус рейса, прежде чем приезжать в аэропорт. "Количество рейсов по расписанию значительно сокращено из-за чрезвычайных погодных условий", — говорится в сообщении.

На юге Германии жители столкнулись с перебоями в движении железнодорожного транспорта. Немецкий оператор Deutsche Bahn предупредил, что ограничения по отправлению и прибытию поездов будут распространены до вечера среды.

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение приостановлено и с австрийскими городами Зальцбург и Инсбрук, а также Цюрихом в Швейцарии.

Южная Германия, а также соседние Австрия и Швейцария пережили сильный снегопад, который повлиял на работу общественного транспорта по всему региону и повысил риски схода лавин.