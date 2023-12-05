Выставка "...И этот Кремль зубчатый, безмятежный" приурочена к 35-летию создания музея "Тульский кремль".

"Решение о создании музея было принято 23 июня 1988 года, учитывалась особо важная роль Тульского кремля как памятника градостроительства и архитектуры республиканского значения", — говорится в сообщении.

Сегодня Тульский кремль — это не только историко-архитектурный ансамбль, куда входят памятники XVI-XIX веков, но и огромный музейный комплекс с экспозициями и выставками, новыми локациями на территории крепости.

"За 11 месяцев этого года Тульский кремль посетили более полумиллиона человек. В рамках подготовки к празднованию 500-летия главной достопримечательности города здесь прошли масштабные реставрационные работы и появились новые объекты: археологическое окно, историко-этнографический комплекс "Осадные дворы", — сказал на церемонии генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

На выставке представлены более 20 картин тульских и московских художников, главным героем которых стал Тульский кремль. На полотнах крепость изображена в разные годы своей истории.

Вспомнить и оценить многовековую историю Тульского кремля позволяют и уникальные экспонаты из фондов Тульского краеведческого музея. Это старинные богослужебные книги — рукописное евангелие 1538 года, напрестольное евангелие 1681 года, которое принадлежало Предтеченскому монастырю, построенному в память о победе тулян над войском крымского хана Девлет-Гирея в 1552 году.

Здесь же показано изящное церковное блюдо 1791 года, некогда принадлежащее Успенскому монастырю, основанному в середине XVII века, в царствование Алексея Михайловича. Обе обители находились в непосредственной близости от кремлевских стен.

Особое место среди экспонатов занимает чудом сохранившаяся реликвия XVIII столетия — синодик Успенского собора Тульского кремля.

Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу князя Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Каменный кремль имеет вид правильного прямоугольника с девятью башнями. Высота стен составляет около 10 м, толщина — 2,8-3,2 м. Протяженность стен кремля составляет 1 тыс. 66,5 м, общая площадь кремля — 6 га.

В 2020 году отмечался 500-летний юбилей кремля, в рамках подготовки к нему были проведены крупные реставрационные работы.

В настоящее время Тульский кремль является объектом культурного наследия федерального значения.