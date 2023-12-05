Владелица базы отдыха признана виновной по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также в пользу потерпевших с нее взыскана компенсация морального вреда на сумму 1 млн рублей.

Установлено, что фигурантка знала о повреждении расположенных возле бассейна светильников и проводки, однако не приняла должных мер для обеспечения безопасности отдыхающих.

"23 июля двухлетняя девочка, отдыхавшая с семьей на территории базы, находясь возле бассейна, наступила на провод под напряжением 220 Вт с поврежденной изоляцией и получила электрический разряд, от которого скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась.

Приговор еще не вступил в законную силу.