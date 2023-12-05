"В издании, выпущенном к 650-летию сражения, заместитель заведующего Музейным комплексом "Куликово поле" в Моховом, историк Ольга Попова раскрывает характер главных героинь XIV века — матерей и жен Дмитрия Донского и Владимира Серпуховского и других представительниц княжеских линий героев Куликовской битвы", — говорится в сообщении.

Биографии влиятельных московских князей — "зачинателя" объединения русских земель Даниила Александровича, его сына Ивана Калиты, князя Дмитрия Донского и его двоюродного брата Владимира Храброго представлены во многих научных трудах. Однако о жизни их матерей и верных спутниц информации не так много.

"Сильные женщины" в истории меня интересовали давно. В массовом сознании, как правило, эта тема начинается с княгини Ольги, а потом сразу перескакивает на Екатерину II. И это неверно, потому что в огромном временном промежутке между ними жили очень интересные и деятельные женщины, нравственные ориентиры своего времени, достойные памяти потомков", — отметила Ольга Попова.

По словам историка, в работе над книгой не обошлось без трудностей.

"Сложности, в основном, были вызваны недостаточным количеством информации в источниках. Сведения буквально пришлось "выгрызать" из летописей, духовных грамот — завещаний, житий". Подспорьем стали труды современных ученых", — подчеркнула Попова.

В книге представлены авторские снимки, фотографии и изображения гравюр, миниатюр, памятных медалей, исторических документов из собрания Государственного музея-заповедника "Куликово поле".

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.