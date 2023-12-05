Курс доллара США составил 92,24 руб./$1 в 16:46 мск, что на 1,31 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100 руб./EUR1, подорожав на 1,5 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,4 рубля — до 95,73 руб. Курс китайского юаня вырос на 15,55 копейки — до 12,89 руб.

"Рубль несет потери на фоне завершения налогового периода, спада сырьевых цен, укрепления самого доллара, а также сезонного повышения госрасходов и активизации предпраздничного спроса на инвалюты. Сдерживают ослабление российской валюты обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки и эффект жесткой денежно-кредитной политики, который может быть усилен еще одним повышением ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ. В ближайшее время важно следить за уровнем 92,5 руб./$1, где динамика курса может затормозиться и развернуться. Если же этот технический уровень будет пробит, то на горизонте появится следующая цель — 95 руб./$1. Курсы доллара и евро могут начать отступать с середины месяца, когда состоится заседание ЦБ, а экспортеры начнут заранее готовиться к налоговому периоду. Краткосрочно ждем доллар на уровне 90-92,5 руб.", — прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.