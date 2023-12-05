"Выставка станет не только показом новых поступлений в фонды музея, сколько рассказом о живописце и его творчестве. За долгие годы жизни в искусстве Николай Владимирович создал свой удивительный, богатый и одновременно целостный мир", — приводит пресс-служба слова заведующей экспозиционно-выставочным отделом музея Юлии Лебедевой.

В коллекции заповедника хранится более 140 произведений живописца, их покажут в трех залах выставочного комплекса музея — Народном доме.

Баскаков — выпускник Московского художественного института им. В.И. Сурикова, продолжатель традиций мастеров московской школы живописи конца XIX — начала XX века, для которой характерно внимание к богатству колористических решений и самоценности фактуры холста.

"Автором созданы яркие психологические образы в портрете, полные драматизма и экспрессии пейзажи и натюрморты. Несмотря на то, что основу творчества художника составляют портреты современников, пейзажи Вологды и ее окрестностей, есть в арсенале автора и пейзажи из Кириллова — это Хлебенная башня ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря, Белозерская башня и крепостные стены XVII столетия", — сказала Лебедева.

Увидеть полотна вологодского художника в Кириллове можно будет до 15 марта.

Работы Баскакова (1928-2010) выставляются в Вологодской областной картинной галерее, Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, фондах арт-галереи "Красный мост" и частных собраниях России.