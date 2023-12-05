Как сообщила директор конкурса, генеральный директор АНО "Центр развития креативного туризма" Юлия Рыбакова на пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник, итоги подведут на конференции креативных городов ЮНЕСКО, которая состоится в Петербурге 12-13 декабря.

На конкурс поступило порядка 150 заявок. В качестве номинаций выделены, в частности, сувениры для свадебного, промышленного, гастрономического, образовательного, делового туризма, а также digital-сувениры и "креативные сувениры", которые должны отражать "уникальную атмосферу, особый юмор и картину мира Петербурга".

"Среди заявок есть целая линейка современной одежды, сумки, закладки для книг, отдельная линейка кружек, открыток... Мы в большей степени, конечно, обращаем внимание на смыслы, которые упакованы в эти линейки, наличие концепции, связи с Санкт-Петербургом, на качество материалов", — добавила Рыбакова.

Победители будут представлять официальную сувенирную линейку комитета по развитию туризма в 2024 году, сообщила заместитель главы ведомства Нана Гвичия. Остальные лауреаты будут представлены во всех городских туристско-информационных центрах.

Гвичия отметила важность поисков символов северной столицы, так как на текущий момент сувениры, которые могут быть популярны у туристов в рамках одного сезона, иногда "абсолютно не ассоциируются с Петербургом". В пример она привела гигантских плюшевых гусей, продававшихся на Невском проспекте летом 2023 года.

"Важно, чтобы сувенир создавал атмосферу и был связан с символами города. (...) Этот конкурс объявлен для того, чтобы мы смогли в месте с коллегами из других отраслей, институций культуры, сформировать какое-то восприятие Петербурга через сувенир. Конкурс будет ежегодным, и я надеюсь, что через 10 лет мы точно будем видеть на полках наших магазинов линейку, им сформированную", — добавила Гвичия.

Конкурс "Новая культура сувениров" был объявлен в начале ноября 2023 года по инициативе правительства Петербурга для продвижение туристического потенциала города, развития локальных креативных сувениров и поддержки производителей продукции, транслирующей культурный код территории.

Ранее сообщалось, что в декабре Петербург получил гран-при в гастрономической номинации на IX всероссийском конкурсе "Туристический сувенир" за дизайнерскую музыкальную шкатулку с конфетами.