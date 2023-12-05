"Москва готовится к новогодним каникулам. Для жителей и гостей столицы организовано несколько праздничных проектов. В их числе фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима". С 22 декабря по 8 января на 15 исторических площадках гостей будут ждать представления, лекции, народные гуляния и многое другое. Всего больше 400 событий", — написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

Также для москвичей организован проект "Московское чаепитие", он познакомит с традициями московской чайной культуры, добавил мэр. Например, на Тверской площади с 4 декабря по 8 января пройдут выступления артистов, мастер-классы, дегустации чая и угощений. Здесь также откроется новый туристско-информационный центр Москвы, в котором специалисты помогут составить маршрут в том числе по новогодней столице.