"Это международное мероприятие со всеми муниципалитетами сети креативных городов ЮНЕСКО. Так или иначе они пользуются и нашим опытом, со многими мы активно взаимодействуем сейчас. Будут иностранные спикеры онлайн, будет подключение по сети. Около 50 муниципалитетов приглашены и смогут принять участие в привычном для нас гибридном формате", — сказал Корнеев.

Среди участников ожидаются представители Китая, Сербии, Латинской Америки и других стран и регионов мира.

"Предполагаемое количество участников — минимум до 800 человек", — уточнила заместитель главы комитета Нана Гвичия.

По ее словам, на конференции обсудят влияние креативных индустрий на устойчивое развитие туризма, важность синергетического эффекта культурных, туристических, креативных индустрий для формирования имиджа региона и привлечения новых путешественников.

"Мы уделили большое внимание и такому направлению, как эмоциональный маркетинг, который объединяет моду, кино, гастрономию... Это важно, потому что только синергия, совместные проекты дают результаты, которые востребованы на туристическом рынке, дают возможность вклада в экономику именно туризма", — сказала Гвичия.

Пленарное заседание конференции будет посвящено подведению итогов и лучшим практикам в этой сфере — как российским, так и зарубежным.

По словам Корнеева, опыт Петербурга как единственного в России города, входящего в сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению гастрономия, интересует зарубежных коллег как из СНГ, так и с Большого Ближнего Востока, из Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Мы очень активно продолжаем взаимодействие на международной арене, прежде всего — с городами, которые входят в сеть креативных городов, и их очень интересуют наши разработки, новая туристская география, взаимодействие креативных индустрий в сфере туризма", — сообщил он.

Уточняется, что конференция будет проходить в Петербурге ежегодно под эгидой ЮНЕСКО.

Как сообщалось, Петербург с 2021 года имеет статус креативного города ЮНЕСКО в номинации "гастрономия". В других номинациях среди российских городов в сети представлены Ульяновск, Каргополь и Казань.

В марте 2023 года в Петербурге был разработан гастрономический путеводитель "Что где есть в Петербурге" с рубриками "Петербургские завтраки", "Лучшие кофейни и булочки", "Лучшие кафе и бистро" и другими.