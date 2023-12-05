"В этом году мы проложили 11 шурфов — это небольшие раскопы в разных местах, чтобы определить границы памятника", — сказал собеседник агентства.

В результате работы археологов Никольское III было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ профильного комитета Вологодской области был опубликован на портале правовой информации 4 декабря.

Как отметил Кудряшов, целью раскопок было также определить, к какому времени относится поселение. По мнению археолога, Никольское III — один из самых ранних памятников среди двадцати, расположенных на правом берегу реки Суда.

"Я считаю, что поселение существовало раньше X века. В шурфах найдена керамика. Но хотелось бы найти вещевой материал, так как лепная керамика существовала с позднего "железа" (железный век — ИФ) до раннего средневековья и она не классифицирована", — отметил заведующий музеем.

Поселение обнаружил археолог Александр Башенькин в 1980-х годах. Находки первых раскопок — керамика, железные предметы — хранятся в череповецком музее. В то время границы выявленных памятников делались приблизительно.

"Памятников археологии в Вологодской области тысячи, а исследуют хорошо если десяток. Работы хватит на многие годы. Некоторые из них были открыты сто лет назад и ценности своей не теряют. Однако если нет обследования с шурфами, то памятник как бы и не памятник. А таких в Вологодской области большинство, процентов 90", — отметил Кудряшов.