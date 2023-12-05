"Для больших кораблей все-таки Волга, Кама более конкурентоспособны, без всякого сомнения. Но вот для создания туристических центров, лендингов, кемпингов Вятка идеальна: как раз большие корабли не мешают соединению с природой", — сказал Соколов "Интерфаксу" в кулуарах выставки "Россия", отвечая на вопрос о перспективах речного туризма на главной реке региона. Во вторник в Москве на ВДНХ проходит День Кировской области.

По его словам, Вятку сейчас вряд ли стоит рассматривать как крупную речную артерию, скорее, как водоем, где есть возможность совершать на малых судах прогулки на небольшие расстояния, выходить на рыбалку.

"У нас единственная река, где есть стерлядь — и дальше она в Каму и в Волгу не выходит. Поэтому у нас уникальная рыбалка", — отметил губернатор.

Глава региона рассказал гостям о достижениях региона, планах, о реализации национальных проектов.

"Я горд, что могу представить вам один из самых интересных регионов России — Кировскую область. Мы расположились в самом центре европейской части нашей страны — на границе Поволжья, Урала и русского Севера. Нас окружают девять субъектов Российской Федерации. Через Кировскую область проходит Транссибирская магистраль и течет красивая река Вятка", — напомнил Соколов.

Он подчеркнул, что основа экономики региона — промышленность: машиностроение, химическая промышленность и лесоперерабатывающий комплекс.

"Главное богатство области — лес, он занимает 63% территории региона. Общий запас древесины составляет более 1 млрд кубометров. В Кировской области работают крупнейшие в мире предприятия по производству фанеры из березы, 43 мебельные фабрики и 40 домостроительных комбинатов", — рассказал губернатор.

На презентации были озвучены и дальнейшие планы региона по проектированию кампуса мирового уровня, развитию биохимического кластера и отечественного станкостроения. Губернатор также рассказал об основных мероприятиях юбилейного года — в 2024 году Кирову исполнится 650 лет.

"Кировская область — сторона гостеприимная, радушная, загадочная и красивая. Сюда стоит приехать. Ее нельзя не полюбить. Добро пожаловать в ворота русского Севера, юбилейный Киров, удивительную Вятку", — пригласил присутствующих Соколов.