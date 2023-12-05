"Всю информацию о нанесенном ущербе штормом необходимо посчитать до 15 декабря. Задача одна — быстро закончить ревизию, чтобы понимать, какой объем средств необходим, и начать заключать контракты на необходимые работы, в том числе проектную документацию", — сказал Аксенов.

Он отметил, что важно получить "первоочередные средства на ликвидацию последствий из резервного фонда правительства РФ до нового года". Самым затратным власти называют восстановление береговой инфраструктуры, набережных. На местах уже работают проектировщики.

"К сожалению, разрушения большие, посмывало практически везде, в том числе берегоукрепления, выворачивало огромные бетонные блоки. По срокам восстановления — часть успеем (привести в порядок к началу курортного сезона — ИФ), что-то — нет из-за масштаба нанесенного ущерба", — уточнил Аксенов.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с обрушился на Крым 26 ноября. В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома, курортную инфраструктуру и дороги, разрушило берегоукрепительные сооружения, повалило деревья и сорвало крыши. Пять человек погибли, 12 получили травмы. Введен режим ЧС федерального уровня. Предварительно власти оценили ущерб в 39,7 млрд рублей.