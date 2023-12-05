Как сообщается в телеграм-канале аэропорта, в ноябре пассажиропоток составил 189,136 тыс. человек, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

За прошлый месяц в аэропорту выполнено 1,526 тыс. рейсов (рост на 4,5% по сравнению с ноябрем 2022 года), а также обработано 287,3 тонны грузов и почты (рост на 6,6%).

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи и Казань. Из международных — Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и Баку (Азербайджан).

Лидерами по авиаперевозкам стали компании "Победа", "Аэрофлот" и Red Wings.

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы на фоне существенного роста турпотока в республику по итогам 2023 года может достичь 3 млн человек. Ранее пассажиропоток прогнозировался на уровне 2,8 млн человек.