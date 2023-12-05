"Пока что мы называем свою новую экспозицию музейчик истории рыцарей. Она еще совсем небольшая и потому носит такое название. На сегодня в ней представлены история рыцарства на территории бывшей Восточной Пруссии, доспехи, оружие и другие предметы из прошлой жизни этой территории. Конечно, в дальнейшем эта экспозиция будет расти", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, музей разместится рядом с орденским замком Рагнит в одном из помещений ресторанного комплекса Deutsches Haus, который входит в кластер наряду с такими туристическими объектами, как "Тильзитский трамвайчик", сыроварня региона "Тильзит-Рагнит", "Хутор старого пасечника" и сам замок Рагнит.

"Мы рассчитываем, что музейчик будут посещать туристы, которые прибудут на экскурсию в замок Рагнит и сыроварню. Тем более что именно в комплексе Deutsches Haus расположен дегустационный зал, в котором гостям предлагаются несколько видов сыра местного производства. Надеемся, что такой единый туристический маршрут будет очень популярен", — отметила Зиновьева.

Как сообщалось, в настоящее время в городе Немане ведутся восстановительные работы в орденском замке Рагнит, где должен быть создан музейно-досуговый центр.

Каменный орденский замок Рагнит был построен в 1409 году. Он имел почти квадратную форму — 59 на 58 м, а внутренний двор — 31 на 31 м. В основание фундамента были заложены массивные гранитные плиты. Они находятся на глубине 5 м. В четырёх этажах имелось 11 больших залов и множество мелких подсобных помещений. В течение столетий надземные и подвальные помещения многократно переделывались и перестраивались. Были секретные подземные туннели. Составной частью замка стала часовая башня высотой 25 метров.

В годы Второй мировой войны замок получил значительные повреждения и был частично заброшен. В последствии при съемках нескольких кинофильмов его стены специально подрывались ради батальных сцен. В настоящее время объект культурного наследия находится в аренде у местного предпринимателя, который и разработал проект восстановления.