"Центральное масштабное мероприятие к вековому юбилею ингушской государственности проведем 7 июля 2024 года в Сунже на реконструированном стадионе и в Дворце культуры", — сказал Калиматов на пресс-конференции в Назрани.

Как отметил глава субъекта, все республиканские культурно-массовые, спортивные, общественно-политические мероприятия будут проходить под эгидой 100-летия ингушской государственности.

В числе других запланированных мероприятий — концерты на различных площадках Ингушетии, республиканские фестивали и конкурсы, спектакли, литературно-музыкальные композиции, выставки в библиотеках и музеях, научно-практические конференции, спортивные мероприятия, организация культурного обмена творческими коллективами, выставками, культурными программами с городами России.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе руководителя региона, планируется организация Дней Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, а также в Минске и Самаре. Культурные коллективы республики отправятся на гастроли по разным регионам страны. Будут организованы передвижные выставки музеев Ингушетии.

Третьяковская галерея и Эрмитаж будут приглашены в регион для организации специальной выставки в художественной галерее города Сунжа. Также будет представлена экспозиция из 100 войлочных ковров "Истинг. Войлочная летопись ингушей". В будущем году к этому событию приурочат открытие памятника основателю ингушской государственности Идрису Зязикову в Магасе.

День государственности Ингушетии отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2024 году 100-летия образования ингушской государственности.