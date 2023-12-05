Начало празднику даст парад Дедов Морозов и Снегурочек на Лыбедском бульваре, участие в котором примут участие более 200 человек.

После этого зрителям в интерактивном формате представят концепцию празднования Нового года, в том числе расскажут, где можно будет провести время с друзьями и семьей.

Основными площадками празднования Нового 2024 года станут Лыбедский бульвар, улица Почтовая, Торговый городок, Лесопарк, ЦПКиО, Муниципальный культурный центр, ДК "Приокский", КДЦ "Октябрь".

"Главная концепция мероприятий — "День рождения Нового года: традиции, которые нас объединяют". В 2024 году отмечается 325-летие со дня издания указа Петра I о праздновании Нового года. Основная идея будет воплощена за счет смыслового наполнения площадок, атмосферных фотозон, тематических выставок, семейных и детских программ", — говорится в сообщении.

Жители и гости города смогут побывать в резиденции Деда Мороза (Лесопарк, 23-30 декабря и 2-7 января) в интерактивном пространстве "В гостях у Нового года" (Лыбедский бульвар, 2-7 января) в Мастерской снеговика (ул. Горького, д. 94, 2-7 января), на новогодней ярмарке (Торговый городок, 23 декабря — 8 января), увидеть парад снеговиков (Лесопарк, 5 января).

Кроме того, 2-7 января будет проходить фестиваль туристических маршрутов "Твоя новогодняя Рязань", который предлагает новые и необычные форматы известных экскурсий, включающих в себя анимационные программы, интерактивные квесты и дополненную реальность.