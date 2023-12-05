"По последней информации, представленной министерством транспорта Российской Федерации, полное завершение строительно-монтажных работ на участке федеральной автодороги Р-217 " Кавказ " в республике планируется в 2024 году", — цитирует руководителя региона его пресс-служба.

Глава республики напомнил, что с 2018 года Росавтодор проводит реконструкцию 26-километрового участка федеральной автодороги Р-217 "Кавказ " в Ингушетии со сроком окончания работ до ноября 2020 года.

"Как известно, к этому сроку работы не были завершены. В последующем сроки окончания работ неоднократно переносились, а с начала 2022 года практически прекратились. При этом начиная с 2020 года руководство республики неоднократно обращалось в Управление федеральных автодорог "Кавказ", федеральное дорожное агентство, министерство транспорта РФ, прокуратуру и правительство России с просьбой разобраться в затянувшейся реконструкции на данном участке трассы", — заявил Калиматов.

По словам главы республики, заказчики проекта причиной срыва строительства называют недостаточное финансирование для выкупа у населения земельных участков и строений, оказавшихся в зоне прохождения трассы, а также корректировка проектно-сметной документации.

Вместе с тем, как видно из проектно-сметной документации, утвержденной Главгосэкспертизой в 2018 году, участков, подлежащих выкупу, значилось 161. По состоянию на июнь 2023 года таких участков оказалось уже более 500, из которых 303 участка якобы выкуплены, что в свою очередь вызывает сомнения в работе организации, занимавшейся выкупом указанных участков.

По итогам проведенной работы по фактам незаконного оформления органами местного самоуправления земельных участков в населенных пунктах, через которые проходит трасса, дана уголовно-правовая оценка.

Приговорами Магасского районного суда лица, ранее занимавшие руководящие должности в администрации Насыр-Кортского административного округа Назрани, признаны виновными в превышении должностных полномочий.

На одном из последних совещаний в октябре текущего года с начальником Упрдор "Кавказ" Александром Лукашуком обсуждены вопросы по скорейшему завершению строительства на самом загруженном и сложном участке дороги, так называемом Экажевском кругу , в том числе даны свои предложения по завершению работ.

Реконструкция трассы на ингушском участке началась в 2013 году. Отвечающие международным стандартам первые 13 км автодороги "Кавказ" после масштабной реконструкции были открыты в декабре 2015 года. Всего на строительство направлено более 1,1 млрд рублей. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ" в рамках второго заключительного этапа приступило к реконструкции 26 километров трассы Р-217 Кавказ в границах Ингушетии — с 563-го по 589-й км в сентябре 2018 года.