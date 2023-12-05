В отношении авиаперевозчика было возбуждено административное дело по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований).

"По результатам его рассмотрения общество признано виновным в нарушении прав пассажиров, ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Установлено, что 24 сентября в аэропорту Иркутска был задержан вылет чартерного рейса "Икара" по маршруту Иркутск — Пхукет. Вылет рейса был перенесен на 27 сентября из-за технической неисправности воздушного судна.

"При этом в нарушение Федеральных авиационных правил информация о задержке вылета рейса и ее причинах пассажирам не предоставлена, наличие резервного воздушного судна не обеспечено", — отмечается в пресс-релизе.

Директору авиакомпании было внесено представление.

Ранее сообщалось, что общее время задержки вылета этого чартерного рейса составило 73 часа 58 минут. На него регистрировались 434 пассажира. В итоге вылетели к месту назначения 383 человека.