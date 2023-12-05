Это судно было затерто льдом и погибло в районе Большого Березового острова в Финском заливе поздней осенью 1724 года. Принадлежало иностранному купцу Герману Майеру, который, как отмечается в сообщении, занимался контрабандой.

Затонувший почти триста лет назад корабль был обнаружен в наши дни. В течение семи лет проводились раскопки в открытом море. Благодаря этим исследованиям появилась коллекция предметов быта и одежды конца XVII — начала XVIII веков. Эти предметы прошли консервацию и реставрацию.