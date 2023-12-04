"Общая сумма субсидии регионам составит 6,2 млрд рублей, она будет распределена между субъектами, подавшими заявку и прошедшими отбор и позволит каждому субъекту по своему усмотрению направлять средства на приоритетные направления, что будет способствовать росту числа турпоездок", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, отбор проводится до 14 декабря 2023 года. Приоритет при распределении субсидии будет отдаваться регионам с наибольшим номерным фондом, максимально готовым к софинансированию, достигающим больших значений по целевым показателям, а также имеющим на своей территории национальные туристские маршруты.

"Наша задача — дать больше свободы регионам в определении приоритетов развития туротрасли на их территории с учетом региональной специфики. Мы объединили субсидии на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, приобретение туристского оборудования и снаряжения, создание кемпингов и автокемпингов, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода центров городов, а также добавили возможность создания в рамках единой субсидии некапитальных причальных сооружений. Единая субсидия консолидирует средства, которые выделяются на эти меры поддержки и позволит регионам самостоятельно расставить приоритеты", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.