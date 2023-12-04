"Жители и гости Подмосковья увидели зажжение новогодней иллюминации и елей с музыкальным сопровождением, флешмобы "Зимний дракон". Были организованы новогодние ярмарки", — говорится в сообщении.

Для посетителей подготовили праздничные концертные и театральные программы, новогодние конкурсы и лотереи, для детей провели разнообразные мастер-классы, также гости смогли принять участие в зимних командных соревнованиях.

Кроме того, в ходе праздничных мероприятий в парках Подмосковья открыли новогодние резиденции и установили почтовые ящики для писем Деду Морозу.