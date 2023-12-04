Она уточнила, что всего в этом году на старейший фестиваль негосударственных театров поступило порядка 70 заявок.

"Мы выбрали 21 спектакль — на один больше, чем обычно участвует в фестивале. Это большая цифра, потому что фестиваль идет десять дней, и все десять дней наше жюри будет днем и ночью смотреть все, что мы выбрали", — сказала она.

Открытие фестиваля состоится 9 декабря на сцене Дома актера на Невском проспекте. Площадками также выступят малые сцены театра им. Комиссаржевской, ТЮЗа, театры "Цехъ" и "Кукольный формат".

В афише представлены как драматические, детские и взрослые спектакли, так и кукольный, пластический театр, классическая и современная драматургия.

В частности, театр "Музей детства" из Нового Уренгоя покажет спектакль "Как на свете первый актер появился", театр для детей и молодежи "Малый" из Великого Новгорода — свое прочтение "Шинели" Гоголя.

Театр "Век жизни" привезет из Перми пластический спектакль "Записки сумасшедшего", еще один пермский театр кукол "Карабаска" — "Бесприданницу". Театр "Периферия" из Астрахани покажет спектакль "Чарли и сибирская богиня обезьян", московский театр "Комната 4" — постановку "Кроткая" по повести Достоевского.

Кроме того, петербургский Театр в Театральном музее (ТТМ) покажет работу "Красный фонарь", удостоенную премий "Золотой софит", петербургский театр "Конфитюр" выступит с постановкой "Ночь перед рождеством".

Также среди участников значатся театр-студия "За углом" из Гатчины, театр-студия "Закулисье" из поселка Александровский, молодежный театр "Круг-2" из Краснознаменска и другие.